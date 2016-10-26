İsmail Saymaz 'ByLock' söyleşisi için 'tanık' sıfatıyla ifade verdi

"Bylock" un patentini elinde bulundurduğunu iddia eden David Keynes ile söyleşi yapan gazeteci İsmail Saymaz, savcılığın daveti üzerine "Tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz savcıya tanık sıfatıyla ifade verdi. 'FETÖ' üyelerinin kendi aralarında haberlşemek amacıyla kullandığı iddia edilen şifreli mesajlaşma programı "bylock" un patentini elinde bulundurduğunu öne süren Türk asıllı ABD vatandaşı David Keynes ile New York'ta söyleşi yapan gazeteci İsmail Saymaz, savcılığın daveti üzerine bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın ile görüşen Saymaz, "Tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Saymaz'ın ifadesinde, "by lock" sahibi olduğunu iddia eden David Keynes'in kendisine gazetedeki masa telefonunu arayarak ulaştığını, önce mail üzerinden görüştüklerini daha sonra da inandırıcı olmadığı için gidip Amerika'da yüz yüze görüşerek röportajı gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi. Röportajın içeriğine ilişkin de bilgi verdiği belirtilen Saymaz'ın, David Keynes'in kendisinden önce Türkiye'de başka kişilerle de temasa geçtiğini söylediği öğrenildi.

Birinci ağızdan tespit ettik

Saymaz'ın, “Bu röportajı yapmaktaki kastımız, bylock Türkiye'de FETÖ bağının en önemli delili olarak görünüyor. Biz bu bağa ilişkin en açık, en inandırıcı ve somut delili bulduğumuz düşüncesiyle hareket ettik. Bylock'un örgütsel haberleşme amacıyla kullanıldığını birinci ağızdan tespit ettik. Bu yönüyle iddia edildiği gibi soruşturmaya gölge düşürmek değil, büyük bir katkı koyduk" dediği belirtildi.