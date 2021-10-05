Ahmet Hakan: Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan’ın muhalefetin adayı olma ihtimali sıfırın altında

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve şimdiki AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın muhalefetin ortak adayı olarak dolaşıma sokulduğunu söylerken, aday olma ihtimallerinin sıfırın altında olduğunu savundu.

Ahmet Hakan, yazısında şunları kaydetti

"Son günlerde Haşim Kılıç ile Zühtü Arslan’ın isimleri, muhalefetin ortak adayı olarak yeniden dolaşıma sokulmuş durumda.

İki ismin de ortak özelliği şu: Anayasa Mahkemesi başkanlığı...

Bu iki isim dolaşıma nasıl sokuldu, bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şey var:Abdullah Gül’ün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali sıfırdır.

Buna mukabil...

Haşim Kılıç ve Zühtü Arslan’ın aday olma ihtimali sıfırın altındadır.

Bu kadar kesin ve net konuşuyorum çünkü muhalefetin bir rasyonalitesi olduğuna inanmak istiyorum.

Peki yoksa böyle bir rasyonalitesi? O zaman sorry! Yapacak bir şey yok."