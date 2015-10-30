Ahmet Hakan: Gülen'in yerini söylüyorum, paramı verin!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İçişleri Bakanlığı'nın "Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkındaki yönetmeliğin" uygulaması kapsamında hazırladığı belgede Fethullah Gülen’in kırmızı listeye girmesine ve yakalandığı takdirde 4 milyon liralık ödül verileceğine ilişkin olarak, “Fethullah Gülen’in yeri Pensilvanya’da herkesçe malum bir çiftlik, gidin, yakalayın ve paramı verin” dedi.

Hakan’ın Hürriyet’te “Osmanlı’da vals falan” başlığıyla yayımlanan (30 Ekim2015) yazısından ilgili bölüm şöyle:

Yerini söyledim, paramı verin

İçişleri Bakanlığı “arananlar” listesini açıklamış.

Fethullah Gülen de arananlar listesinde.

Yakalanması için ihbarda bulunanlara 4 milyon TL ödül veriliyormuş.

Aha yazıyorum yerini:

Yer: Pensilvanya’da herkesçe malum bir çiftlik...

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri.

Gidin, yakalayın ve paramı verin.

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