Ahmet Hakan: Feyyaz Yiğit mizahının tiryakisi oldum valla billa

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son günlerde Erşan Kuneri dizisinin başrol oyuncularından Zafer Algöz’ün “2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek” çıkışıyla gündemde olan Gibi dizisinin oyuncusu Feyyaz Yiğit’e övgülerde bulundu.

“Feyyaz Yiğit mizahının tiryakisi oldum valla billa” diyen Hakan, şunları kaydetti:

“Günlük 15 dakika Feyyaz Yiğit mizahına maruz kalmazsam, sabah uyanır uyanmaz kahve içmemiş gibi oluyorum. Yaşama sevincim gidiyor. Okuduğumu anlamıyorum. Motivasyonum kayboluyor. Kolumu bile kaldıramıyorum. Ne anlıyorsun Feyyaz Yiğit’in mizahından diyorsanız... Mizahın ciddi bir yüz ifadesiyle yapılması gerektiğini anlıyorum.”

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TIKLAYIN - Zafer Algöz'den Erşan Kuneri'nin Gibi'ye benzetilmesine: 2 fırın ekmek, 4 fırın da boyoz yemeleri gerek