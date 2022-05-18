Zafer Algöz'den Erşan Kuneri'nin Gibi'ye benzetilmesine: 2 fırın ekmek, 4 fırın da boyoz yemeleri gerek
18 Mayıs 2022 14:36
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Erşan Kuneri dizisinin başrol oyuncusu Zafer Algöz, projeyi Gibi dizisine benzeten bir sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi.
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Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği, başrollerinde de Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın oynadığı Erşan Kuneri dizisi, 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu.
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Erşan Kuneri ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan kullanıcı, "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi" dedi.
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Dizinin başrol oyuncusu Zafer Algöz de paylaşıma cevap vererek "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını sosyal medyada gündem oldu" ifadelerini kullandı.
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Algöz başka bir paylaşıma da "Nişastalı su muhallebisiyle,kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derım??Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki" yorumunu yaptı.