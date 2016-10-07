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Ahmet Hakan: Fetullah Gülen'in son konuşmasındaki şifre...

"Adamdaki pişkinliğe bakın hele!"

07 Ekim 2016 11:06

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in, konuşmalarında şifre olduğu yolundaki iddialara tepki gösterdiği son sohbetine tepki gösterdi. Gülen'in “Tımarhanelik bunlar!” sözlerini hatırlatan Hakan, Adamdaki pişkinliğe bakın hele! Sanki gizlilikle, mesajcılıkla, şifrecilikle, sinsilikle, takiyecilikle falan zerre alakası olmazmış gibi. Fetullahçılardaki şu pişkinlik potansiyeli, beni oldum olası hep hasta etmiştir" görüşünü dile getirdi. 

Hakan'ın Hürriyet'te "Fetullah Gülen'in son konuşmasındaki şifre" başlığıyla yayımlanan (7 Ekim 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Fethullah Gülen'in son konuşmasını dinledim.

*

Resmen yakınıyordu:

- “Cübbemizin renginden bile şifre çıkarıyorlar” diyordu.

- “Şuradan kalkıp şuraya oturuyoruz, şifre diyorlar” diyordu.

- “Ne yapsak altında bir şifre arıyorlar” diyordu.

Sonra da hükmünü veriyordu:

“Tımarhanelik bunlar!”

*

Adamdaki pişkinliğe bakın hele!

- Sanki gizlilikle, mesajcılıkla, şifrecilikle, sinsilikle, takiyecilikle falan zerre alakası olmazmış gibi...

- Sanki “ByLock” diye sistem kurup on binlerce kişinin kendi aralarında gizli darbe haberleşme yapmasını temin etmemiş gibi...

- Sanki 40 yıl gizlice adam yetiştirip Cumhurbaşkanı’na yaver olan sözde subayı bir işaretiyle harekete geçirmemiş gibi...

- Sanki 1 dolarlık banknotlar üzerinden devletin içine sızdırdığı adamlarına şifreli mesajlar vermemiş gibi...

- Sanki Pensilvanya’da takkesini şöyle bir elleyince Türkiye’deki savcılarının ileri atılmasını sağlamamış gibi...

“Her hareketimizden şifre çıkarıyorlar, deli bunlar” diyerek...

Artistlik yapıyor.

*

Fetullahçılardaki şu pişkinlik potansiyeli, beni oldum olası hep hasta etmiştir.

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