Ahmet Hakan: Evde ekmek yapmaya çalışırken deliriyordum

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinde kendilerini karantinaya alanların başlattığı 'ekmek yapma' akımını uyduğunu yazdı.

Hakan, "Bir arkadaşım, 'Çok rahatlatıcı, çok huzur verici, evde ekmek yap abi' dedi. Ben de biraz huzur bulayım, biraz sakinleşeyim diyerek evin kuytu bir köşesine kaldırdığım ihtiyar ekmek yapma makinesini çıkarıp başladım ekmek yapma denemelerine..." ifadesini kullandı.

Hakan, "Birince denemede Yeterince kabarmadı ekmek. İkinci denemede, iyi görünüyordu, fakat içi tam pişmemiş. Üçüncü denemede Yandı. Resmen yandı ekmek. Üçüncü denemenin ardından her tarafı una ve hamur parçalarına bulanmış olan mutfakta sinirden delirmiş vaziyette dört dönüyordum. Birazdan 'Çok rahatlatıcı, çok huzur verici, evde ekmek yap abi' diye bana tavsiyede bulunan şahsı görüntülü arayacağım. Çünkü onun için acayip laflar hazırladım." düşüncesini dile getirdi.

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