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Ahmet Hakan: Ersan Şen için kaygılanıyorum

Ersan Şen ile Rezan Epözdemir son olarak canlı yayında tartışmıştı

17 Şubat 2022 08:05

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, tartışma programlarına sıkça konuk olan Avukat Prof. Ersan Şen hakkında "endişelendiğini" söyledi.

Hakan, son olarak avukat Rezan Epözdemir ile HaberTürk canlı yayınında yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Prof. Şen hakkında şunları yazdı:

"Ersan Şen... Hakkında ahkâm kestiği konuları her geçen gün daha da çoğaltıyor. Ekrandaki delirme anlarını gitgide daha çok arttırıyor. Kendisini ciddiye alma oranını yükselttikçe yükseltiyor. Gözünün üstünde kaşın var denmesine bile tahammül edemiyor. Neredeyse her akşam “Çok şey bilen adam” filmini çeviriyor. Kısacası Ersan Şen’in gidişatı beni endişelendiriyor."

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