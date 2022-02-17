Ahmet Hakan: Ersan Şen için kaygılanıyorum

Hakan, son olarak avukat Rezan Epözdemir ile HaberTürk canlı yayınında yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Prof. Şen hakkında şunları yazdı:

"Ersan Şen... Hakkında ahkâm kestiği konuları her geçen gün daha da çoğaltıyor. Ekrandaki delirme anlarını gitgide daha çok arttırıyor. Kendisini ciddiye alma oranını yükselttikçe yükseltiyor. Gözünün üstünde kaşın var denmesine bile tahammül edemiyor. Neredeyse her akşam “Çok şey bilen adam” filmini çeviriyor. Kısacası Ersan Şen’in gidişatı beni endişelendiriyor."

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