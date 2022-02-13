Ersan Şen, Rezan Epözdemir'in "her şeyolog" açıklamasına sert çıktı: Yayını terk ederim

Hukukçu Ersan Şen ve hukukçu Rezan Epözdemir arasında canlı yayında 'şeyelog' tartışması yaşandı. Televizyonda, her konu hakkında, her akşam fikir beyan eden hukukçular olduğunu ifade eden Epözdemir'in, "Hukukçu arkadaşlarımız sondaj, deprem, dış politika değerlendiriyorlar. Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi son dönemde." sözlerine Ersan Şen "Yayını terk ederim" diyerek sert tepki gösterdi.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ve Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'in konuk olduğu HaberTürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zammına gösterdiği tepki, zamlar geri çekilene kadar "Faturamı ödemeyeceğim" açıklaması masaya yatırıldı. Programda siyaset ve gündeme dair konular konuşulurken Ersan Şen ile Rezan Epözdemir arasında geçen 'şeyeloglar' tartışması gündem oldu.

"Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi"

Programda Rezan Epözdemir'in her akşam fikir beyan eden hukukçular olduğunu belirterek söylediği "Hukukçu arkadaşlarımız sondaj, deprem, dış politika değerlendiriyorlar. Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi son dönemde. Bu gelişmelerin sosyolojik etkilerinden bahsedebilirsiniz ama kalkıp da ekonomik, finans paradigmalarıyla konuşamazsınız. Bir hukukçunun bunları yapmaması lazım" ifadelerini kullandı.

"Bana söz söyleme kapasitesine sahip değil" sözlerini Ersan Şen üzerine alındı ve sert bir tepki gösterdi.

"Hodri meydan yazdığınla konuşalım"

Epözdemir'in sözlerine alınan Şen ise şöyle karşılık verdi:

"Rezan kardeşim iğneliyor bizi. Yayını terk ederim. Benim gibi profesöre, yazmışım 50 kitap binlerce makale... Bana söz söyleme kapasitesine sahip değil. Herkes eserleriyle konuşsun. Bu yayında olmak zorunda değilim, yel kayadan sadece toz alır. Hodri meydan herkes bilgisini döker ortaya. Hodri meydan yazdığınla konuşalım"

Epözdemir ise sözlerinde Ersan Şen'in isminin geçmediğini söylese de tartışma büyüdü. Ersan Şen, özür dilemesini istediği Epözdemir'den "Özür dilemek erdemdir. Yanlış bir şey yapsam özür dilerim" karşılığını aldı.