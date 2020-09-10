Ahmet Hakan: Erol Mütercimler yalnız değildir,  fazlasıyla kalabalıktır

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ekonomist Erol Mütercimler’in imam hatip mezunlarına yönelik sözlerini değerlendirdi.

Hakan, “Bu aşağılık genellemeyi Erol Mütercimler değil de sıradan bir hacı dayı yapsaydı... Bu aşağılık genellemenin muhatabı imam hatip değil de şöyle janjanlı bir mektep olsaydı... Nasıl tepkiler çıkardı ortaya? Sözün özü şudur: Erol Mütercimler yalnız değildir. Fazlasıyla kalabalıktır.” düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Bir imam hatip mezunu olarak benim ne diyeceğimi soranlar oldu. Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır: Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında... Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler." görüşünü savundu.

Hakan, "Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda... ,'Bu imam hatiplerin alayı sapık abi ya... Bu imam hatiplerin alayı sahtekâr abi ya..' falan diye konuşan bir hırtlık içinde debelendiklerini fark edersiniz. Söz konusu imam hatip olunca... Genelleme yapmak, medeniyetlerinden hiçbir şey eksiltmez Erol Mütercimler’gillerin... Hiç ayıplanmazlar kendi mahalleleri tarafından. Ne ayıplanması! 'Doğru dedin abim doğru dedin' diye sırtları sıvazlanır. Kirli zihinlerinden geçirdiklerini kamu önünde dile getirmeyecek denli kurnazlıkları vardır tabii. Ama bazen bir anlık dalgınlığa kapıldıkları da olur. Ve kamu huzurunda kirli zihinlerinden geçirdiklerini ortaya döküverirler." yorumunu yaptı.

Hakan, "Sonuç? İçinde bolca mırın kırın geçen bir özürle olayı kolayca savuştururlar. Kendi mahallelerinden bir tek kişi bile çıkıp da... 'Yahu Erol, bu yaptığın nedir ya? Sen güya medeni adamsın... Güya okumuşsun... Güya kültürlüsün... Böyle genellemeler yapmak sana hiç yakışıyor mu? Yuh artık yani...' demez. Onlar da böyle şeyler işitmeyeceklerine duydukları sonsuz güvenle ekranlarda ahkâm kesmeye devam ederler." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandı.

Mütercimler sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

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