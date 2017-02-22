Ahmet Hakan: Erdoğan'ın dünürü, 'Hande Fırat'lık yapmak istiyor, suç mu?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü, Bilal Erdoğan'ın kayınpederi Orhan Uzuner’in olası bir darbe girişimi sırasında halkı sokağa çağırmak için kurduğu 'Kardeş Kal Türkiye' grubuyla ilgili olarak "Darbe gecesi Hande Fırat’ın yaptığı şeyin yapılmasında ne sakınca var?" dedi.

Bir inşaat şirketinde yöneticilik yapan Uzuner, silahlı milis gücü kurdukları yolundaki iddiaları reddederek "Ben silah değil, siren dedim" demişti. Uzuner "Hiçbir zaman silahım olmadı, ruhsatlısı bile yok" diye konuşmuştu.

Ahmet Hakan'ın "Hangisi daha iyi bozkurt yapıyor" başlığıyla yayımlanan (22 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Erdoğan'ın dünürünün yaptığı suç mudur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner, deprem ve darbe gibi olumsuz durumlarda hızlı haberleşmeyi sağlamaya yönelik bir çalışma başlatmış.



Orhan Uzuner’in bu örgütlenmesinde...



Silah yok.

Silaha dair bir eğitim yok.

Kalkışma hazırlığı yok.

Gizli kapaklı bir iş yok.

Karanlık bir amaç yok.



Peki ne var?



Şu var: Hande Fırat’lık yapmak var.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner, gayelerini şöyle açıklıyor:



“Darbe gecesi Hande Fırat ne yaptıysa onu yapacağız.”



Böyle bir çabaya...



“İşte Erdoğan’ın milisleri” diye başlık atmak da neyin nesi?



Ne yani?



Darbe gecesi Hande Fırat’ın yaptığı şeyin yapılmasında ne sakınca var?