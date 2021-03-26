Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Enver Aysever’den yazarlık öğrenme çabası aşırı acıklı “ görüşünü savundu.

“Aşırı acıklı bir çaba: Enver’den yazarlık öğrenme çabası” başlıklı yazısında Hakan, “Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri söğüşlemesinin iki yöntemi var: Bir: “Yazı akademisi’ diye kurs düzenlemek. İki: ‘Yazarlık atölyesi’ diye yazarlık öğretmek. Kısacası... Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek. Tezgâh şöyle işliyor: Enver, “Ben vatandaşlara yazarlık öğreteceğim” diye tezgâhını açıyor. CHP’li belediyeler bu tezgâha finansman sağlayarak çanak tutuyor. Ve bazı vatandaşlarımız da maalesef bu tezgâha geliyor." ifadesini kullandı.

Hakan şunları kaydetti:

"Bu tezgâhta belediye yediren taraf, Enver de yiyen taraf... Peki ya tezgâha gelen vatandaşlar? İşte onların durumu çok vahim ve pek acıklı. Enver’e Tolstoy muamelesi yapan ve Enver’den yazarlık öğrenebileceklerine akıllarını yatıran bu vatandaşlarımıza... Yazarlığın ilk ve en önemli tüyosunu vermek isterim. Üstelik ücretsiz.

O tüyo şudur: Gerçekten bir yazar olmak istiyorsanız... Öncelikle yazarlığın öğrenilmeyecek bir iş olduğunu bilmeniz gerekir. “Yok, ben ille de öğreneceğim” diyorsanız... O zaman da... Yazarlığın Enver’den öğrenilecek bir iş olmadığını bilmeniz gerekir."

Ne olmuştu?

Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Yaşam Boyu Eğitim Projesi" kapsamında "okur yazarlık" atölyesini adrese teslim ihaleyle aldığı haberlerine ilişkin olarak "Hayatımda hiçbir ihaleye girmedim, herhangi bir ihale sürecinde olmadım." açıklamasını yaptı. Aysever, atölye karşılığında söz edilen 238 bin lira ödeme ile de ilgisinin olmadığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci-yazar Enver Aysever'in, "Yaşam Boyu Eğitim Projesi" kapsamında kurulacak olan "okur yazarlık" atölyesi için yapılan ihalenin iptal edileceğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Söz konusu eğitimlere ilişkin hizmet alımı açık ihale ile yapılmış, 14 gün ilanda kalmıştır. Ülke genelinde 5 firmanın teklif sunduğu ihale sonucu 238 bin 500 lira bedelle sonuçlanmıştır. Süreç olabilecek en şeffaf şekilde, açık olarak gerçekleştirilmiştir.

Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderleri dahil edilmiş, ancak eğitimlerin online olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibariyle pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısma ilişkin hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır.

Ayrıca eğitimlerin, 9 aylık periyotta ayda 1 kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi ön görülmektedir. 3'er aylık periyotlarda, toplamda 60 kişi yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir. Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler 20'şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir.

Özetle 9 aylık eğitim programı için Belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL'dir.”

Enver Aysever dün, medyadakilere mal varlığını açıklama çağrısında bulunmuştu.