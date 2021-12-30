Ahmet Hakan: Eğer iktidar, muhalefetin durumuna düşmek istemiyorsa kendisini 'erken zafer' havasına kaptırmamalı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ekonomik tablodan hareketle iktidarın ve muhalefetin tavrına ilişkin olarak, "Dolar yükselince... Ne yaptı muhalefet? 'Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi' demeye başladı. Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı. Dolar düşünce... İktidarın 'Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi' demesi de... En az muhalefetin yanılgısı kadar büyük bir yanılgı olur" yorumunu yaptı.

"Eğer iktidar, muhalefetin durumuna düşmek istemiyorsa... Kendisini 'erken zafer' havasına kaptırmamalı. Doların düşüşü, bir ilk adımdı. Bu ilk adım, politik fanatizm rüzgârının etkisi altında olmayan geniş kesimler üzerinde olumlu bir etki yaptı. 'Yine bunlar başaracak galiba' duygusunun belirmesine yol açtı.

Kabul edelim ki... Bu duygunun oluşması bile başlı başına önemlidir. Ama bu adımın devamı... Market fiyatlarına yansımazsa, kiralarda düşüşe yol açmazsa, hayat pahalılığı denilen olgunun son bulmasını sağlamazsa, ekonomide gözle görülür bir rahatlamaya yol açmazsa... Bu iş bitmiş olmaz, olamaz. Unutulmasın ki... Seçime bir yıldan uzun bir süre kala elde edilmiş psikolojik üstünlük, tek başına bir anlam ifade etmeyebilir."

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