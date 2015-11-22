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Politika

Ahmet Hakan: Eğer Erdoğan bu 5 şartı yerine getirirse kendisini avuçlarım patlarcasına alkışlarım

"Erdoğan'ın bu yaklaşımına "Ne kadar da harika" diyebilmemiz için..."

22 Kasım 2015 13:06

 

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iktidara yakın bazı televizyonlara YSK ve RTÜK tarafından kesilen cezaları eleştirirken söylediği "Özel televizyon bu, istediğini çıkartır, istediğini çıkarmaz. Bu cezalar basın özgürlüğüne aykırı, düpedüz sansür" sözleri değerlendirdi. "Erdoğan'ın bu yaklaşımına 'Ne kadar da harika' diyebilmemiz için şu beş şartın oluşması gerekir" Ahmet Hakan, maddeleri şöyle sıraladı:

-ŞART BİR: Devlet gücüyle havuzlar oluşturulup televizyon kanalları satın alınmayacak.

-ŞART İKİ: Devlet gücü kullanılarak bazı televizyon kanallarına oluk oluk kamu reklamı akıtılmayacak.

-ŞART ÜÇ: Devlet gücü kullanılarak bazı kanalların üzerine gidilmeyecek.

-ŞART DÖRT: Devleti temsil edenler, bütün partilere eşit ve adil yer vermek isteyen kanallara ambargo uygulamayacak.,

-ŞART BEŞ: Devleti temsil edenler, özel sektörün tüm kanalları karşısında eşit ve adil olacak.

Eğer Cumhurbaşkanı, süper özgürlükçü yaklaşımını, bu beş şartla sınırlandırırsa... Kendisini avuçlarım patlarcasına alkışlamak boynumun borcu olacaktır.

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