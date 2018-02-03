Ahmet Hakan: Diyanet, Adnan Oktar'ın 'Kerhane' suçlamasını cevapsız bırakmamalı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Adnan Oktar'ın A9 kanalında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik "Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor" sözlerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cevapsız bırakmaması gerektiğini söyledi.

Hakan, "Diyanet İşleri Başkanı, Adnan Oktar’a saydırınca.Adnan Oktar da açtı ağzını yumdu gözünü.Söylediği şu Adnan Oktar’ın: 'Ey Diyanet! Sizin maaşınız kerhanelerden alınan paralarla ödeniyor.' Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı olalı Böyle bir saldırıyla karşılaşmadı. Böyle bir lafı. Bir CHP’li falan söyleseydi. İmamlar ayaklanır, müftüler hakaret davası açar, Diyanet bildiri üstüne bildiri yayınlar, camilerin önünde gösteriler falan yapılırdı.Ama Adnan Oktar söyleyince. 'Tıs' yok" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısı şöyle:

- Tayyip Erdoğan’a sorarsan: İki koyunu güdemeyen, hiçbir şeyden çakmayan, milli ve yerli olmayan bir parti.

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- Kemal Kılıçdaroğlu’na sorarsan: Yüce dağlar aslanı...

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- Marabaya sorarsan: Ben bilmem hükümet bilir beyim.

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- Fesli Deli Kadir’e sorarsan: Yunan partileri bile bundan iyidir.

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- Selin Sayek Böke’ye sorarsan: Bir şeyler yanlış ama nelerin yanlış olduğunu bilmiyoruz.

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- Ahaliye sorarsan: Kemal Kılıçdaroğlu’nda liderlik kumaşı yok.

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- CHP delegesine sorarsan: Parti Meclisi’ne kapağı attık mı işlem tamamdır.

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- Doğu Perinçek’e sorarsan: HDP sempatizanı...

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- HDP’ye sorarsan: Devletçi, Kemalist, statükocu falan...

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- Dindara sorarsan: Parti dediğinin alnı secde görecek abi...

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- Mehmet Bekaroğlu’na sorarsan: Dindarlığını Allah’a, bana insanlığını göster.

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- Muharrem İnce’ye sorarsan: Bir çıldırtıcı beceriksizlik.

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- İzmir’e sorarsan: İstemeyerek de olsa oy veriyoruz partisi.

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- Ümit Kocasakal’a sorarsan: Atatürk’ün çizgisinden sapmış bir parti.

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- Devlet Bahçeli’ye sorarsan: Ağzına ne gelirse söylesen başına bir iş gelmez.

DİYANET, ADNAN OKTAR’IN ‘KERHANE’ SUÇLAMASINI CEVAPSIZ BIRAKMAMALI

Diyanet İşleri Başkanı, Adnan Oktar’a saydırınca...

Adnan Oktar da açtı ağzını yumdu gözünü.

*

Söylediği şu Adnan Oktar’ın:

“Ey Diyanet! Sizin maaşınız kerhanelerden alınan paralarla ödeniyor.”

*

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı olalı...

Böyle bir saldırıyla karşılaşmadı.

*

Böyle bir lafı...

Bir CHP’li falan söyleseydi...

İmamlar ayaklanır, müftüler hakaret davası açar, Diyanet bildiri üstüne bildiri yayınlar, camilerin önünde gösteriler falan yapılırdı.

*

Ama Adnan Oktar söyleyince...

“Tıs” yok.

*

Ne iş?

BAŞI AÇIKLIK EYLEMİ

TÜRKİYE’de başları zorla açtırılmak istenen kızlar, başörtüsü eylemi yapıyorlardı.

*

O dönem... Başörtülülere bazı başı açık kadınlar da destek veriyordu.

*

Bugünlerde İran’da başları zorla örttürülen kadınlar, başı açıklık eylemi yapıyor.

*

Bakalım Türkiye’deki bazı başörtülüler, İran’daki başı açıklık eylemine destek verecek mi?

BASKI DÖNEMLERİNDE NELER ORTAYA ÇIKAR?

- MÜZİK patlar... Acayip şarkılar çıkar ortaya...

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- Sinemada devrim olur... Yılmaz Güney’ler falan çıkar ortaya...

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- Roman alır başını gider... Oğuz Atay’lar, Tanpınar’lar falan çıkar ortaya...

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- Şarkılar uçar... “Acılara Tutunmak” falan tarzı şarkılar çıkar ortaya.

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- Tiyatro canlanır... “Ankara Sanat Tiyatrosu” falan her oyunuyla olay olup çıkar ortaya...

*

Hiçbirinin ama hiçbirinin olmaması...

Neye delalettir?

*

Sadece soruyorum.

YAN YANA GELMELERİ HAYRET ETTİREN ŞEYLER

- SILA ve tokat yemek...

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- Nusret ve sempati...

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- Kar ve İstanbul...

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- Seren Serengil ve “Hapishanelere Güneş Doğmuyor” türküsü...

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- Adnan Oktar ve kediciksizlik...

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- Siyaset ve düzey...

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- Metrobüs ve tenha...

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- Harekât ve haritasız anlatım...

TAM DA ‘REİS! AVRASYA TÜNELİ ZAMMINA EL AT’ DİYE YAZACAKTIM Kİ

ULAŞTIRMA Bakanı devreye girdi.

Ve zammı azıcık ufalttı.

*

Fakat bu azıcık ufaltma...

Konuya Reis’in el atmasına mani değil.

*

Reis, devreye girip “Biraz daha ufaltın” demeli.