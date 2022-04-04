Ahmet Hakan: Davutoğlu her butona aynı anda basıyor; Sarıgül delirmesi Türk siyasetini hepten esir aldı galiba

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinin bir çalıştayında kendisine hediye edilen Atatürk imzalı kalpağı takmasını eleştirdi.

Hakan, yazısının "Sarıgül delirmesi herkesi mi sardı" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Ahmet Davutoğlu başına Atatürk’ün imzası bulunan bir kalpak takmış. Her butona aynı anda basıyor yani Davutoğlu. Artık hangisi çalışırsa...

Verdiği görüntünün çeşitli ve haklı nedenlerle acayip karşılanabileceği meselesini ise zerre kadar umursamıyor. Bu umursamazlık hali, bana şu dedirtiyor: Sarıgül delirmesi, Türk siyasetini hepten esir aldı galiba... Dur bakalım, daha neler göreceğiz."