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Politika

Ahmet Hakan: Davutoğlu her butona aynı anda basıyor; Sarıgül delirmesi Türk siyasetini hepten esir aldı galiba

Davutoğlu, partisinin “Sokak Ekonomisi Sorunları ve Çözüm Yolları" adlı çalıştayında partililerin hediye etmesi üzerine Atatürk imzalı bir kalpak taktı

04 Nisan 2022 08:24

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinin bir çalıştayında kendisine hediye edilen Atatürk imzalı kalpağı takmasını eleştirdi.

Hakan, yazısının "Sarıgül delirmesi herkesi mi sardı" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Ahmet Davutoğlu başına Atatürk’ün imzası bulunan bir kalpak takmış. Her butona aynı anda basıyor yani Davutoğlu. Artık hangisi çalışırsa...

Verdiği görüntünün çeşitli ve haklı nedenlerle acayip karşılanabileceği meselesini ise zerre kadar umursamıyor. Bu umursamazlık hali, bana şu dedirtiyor: Sarıgül delirmesi, Türk siyasetini hepten esir aldı galiba... Dur bakalım, daha neler göreceğiz." 

 

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