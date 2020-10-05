Ahmet Hakan'dan Şeyma Subaşı'na: Sloganı, 'Vatansız yaşarım, partisiz yaşayamam'

Daha önceki yıllarda verdiği bir röportajı köşesinde eleştiren ve Şeyma Subaşı ile polemik yaşayan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında da Şeyma Subaşı'na eleştiri yöneltti. Yazısında "Korona en çok Şeyma’yı vurdu" diyen Hakan, "Gittiği her partiye “korona partisi” denmesine kafayı takmış. "Bir rahat verin de partileyelim” demeye getiren sözler etmesi bu yüzden. Şeyma ve parti... Müthiş uyumlu... Bir partileme tutkunu Şeyma... Partisiz duramıyor. Hayatın anlamını partilerde buluyor. Sloganı: Vatansız yaşarım, partisiz yaşayamam" diye yazdı.

İstanbul Bebek'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Subaşı gelen sorulara "Neden korona partisi oluyor? Kendi aramızda arkadaşlarımızla buluşup böyle birazcık eğlenemez miyiz? Bütün restoranlar kaçlara kadar açık değil mi? Restoranlarda yüzlerce kişi yok mu? Biz de belli kurallar dahilinde yapıyoruz..." demişti.

Daha önce de polemik yaşamışlardı

Ahmet Hakan Subaşı'nın verdiği röportaj için 2017 yılında köşesinde şunları yazmıştı.

"BİZİM gazetede yayınlanan Şeyma Subaşı röportajına bayıldım. İki de bir “Okey’im” demesi... “Namaz kılarken çok ağladım, şu an tabii bu sosyallikte kılamıyorum” diye yakınması... Ne iş yapıyorsun sorusuna bir türlü cevap verememesi... Her cümleye “ya” diye başlaması. “Banka hesabı” yerine “Account” demesi... “No way” diye ünleme yapması... Falan... Öyle efso bir röportaj ki... Sinir bile olamıyorsun. Ne sinir olması! Basbayağı eğleniyorsun işte."

Subaşı ise Hakan'a şu yanıtı vermişti.;

"Ahmet Bey bugünkü yazısının da üçte birini bana ayırmış.

Ya Ahmet Bey… (pardon yine ya dedim?) Koskoca gazetenin en güzel yerini size vermişler, benden başka yazacak malzeme bulamadınız mı?

Benden büyüksünüz ama ben de size bir kaç tavsiye vermek istiyorum.

1) Birini aşağılamaya çalışan bir yazı yazıp, cevap alınca hemen “ben ne dedim, eğlendim” diye konuyu saptırmayın.

2) Madem eğlenmek için alay ediyorsunuz, cevap gelince de sadece gülün geçin. Aynı bana tavsiye ettiğiniz gibi siz yapın işte..

3) Bana satırlarca tavsiyede bulunacağınıza “suskunluğum asaletimdendir” deyip geçin."