Ahmet Hakan’dan Okan Kurt’a: Dilerim ömrün boyunca hep iki mars bir düz olursun!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini ziyaret eden Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt’un telefonundan tavla uygulamasını silmesini yorumladı.

TIKLAYIN | Demet Akalın: Okan sürekli telefonundan tavla oynuyordu; Cumhurbaşkanımıza şikâyet ettim, sağ olsun sildirdi

Hakan, “Tavlanın tüm geleneklerinin, göreneklerinin, umdelerinin ve icaplarının ayaklar altına alınması demektir. Tavlaya ihanet etmek demektir” düşüncesini dile getirdi. Hakan, “Telefonda tavla oynayarak hem eşini ve çocuğunu ihmal eden, hem de tavla denilen olguya hunharca ihanet eden Okan Kurt’a sesleniyorum: Dilerim ömrün boyunca hep iki mars bir düz olursun!” İfadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Şarkıcı Demet Akalın, şarkıcı Hande Yener ile birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yaptığı ziyareti anlattı. Daha önce vergi borçları nedeniyle hacizle gündeme gelen Okan Kurt'un Erdoğan'la görüşmeye katılmasının sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Akalın, Kurt'la ilgili olarak "Okan’ı Cumhurbaşkanımıza şikayet ettim, telefonda sürekli tavla oynuyor dedim. Sağolsun Cumhurbaşkanı hemen sildirdi telefondan, artık benimle ilgilensin. Sadece kızıyla ilgileniyor" dedi.