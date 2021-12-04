Ahmet Hakan’dan MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na rica: Bir öğle arası TÜİK’e gidin, oradaki zatı muhteremlere minik bir iletişim kursu verin

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜİK’e alınmamasını eleştirdiği bugünkü yazısında, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nın CHP liderini ağırlamasını hatırlatarak, “TÜİK’in bu deneyimden zerre kadar faydalanmaması akıl alır gibi değil” dedi.

Hakan, “Davet edersin içeri, bilgi sunarsın, sorularına cevap verirsin, sonra da çıkar kapıda sen de açıklama yaparsın. Böylece hem gol yememiş olursun hem de kendini anlatmak için ayağına kadar gelmiş fırsatı kaçırmamış olursun. Şahap Kavcıoğlu’dan ricamdır: Sayın Başkan! Bir öğle arası TÜİK’e gidin. Oradaki zatı muhteremlere minik bir iletişim kursu verin. Çok faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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