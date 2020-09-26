Ahmet Hakan'dan 'Kobani eylemleri' operasyonu yorumu: Demokratik hukuk devletinde “olan olmuş, geçen geçmiş” denemez, denmemeli

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesine Kobani olaylarıyla ilgili yapılan gözaltıları değerlendirdi. Söz konusu gözaltıların Kobani olaylarından 6 yıl sonra gerçekleştirilmesine dönük eleştirilerle ilgili, "Demokratik hukuk devletinde 'olan olmuş, geçen geçmiş' denemez, denmemeli" görüşünü ifade eden Hakan, cevaplandırılması gerektiğini düşünüğü iki soruyu da gündeme getirdi.

Hakan, "Şu iki konunun hızla açıklığa kavuşturulması gerekir" diyerek şu soruları yöneltti:

"BİR: Kobani olaylarının üzerinden altı yıl geçti. Bu altı yıllık süreçte Kobani olayları yargılamasıyla ilgili çeşitli adımlar atılmıştı. Dünkü gözaltılar, o sürecin bir devamı mı? Değilse, neden altı yıl sonra böyle bir adım atılıyor? Hukuk tekniği açısından bunun bir izahı var mıdır?

İKİ: Gözaltına alınan isimler arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de var. Oysa Ayhan Bilgen, daha önce bu davadan tutuklanmış, ancak HDP’nin “eylem çağrısı” yaptığı toplantıya katılmadığı anlaşıldığı için tahliye edilmişti. Dün yeniden gözaltına alınmasının nedeni nedir?"

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