Ahmet Hakan'dan İsmet Berkan'a: Biz senin gibi var olmayan Kabataş videosunu "izledim çok korkunçtu" diye yorumlamadık ki

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, oyuncu Will Smith’in Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atmasını Tarafsız Bölge'de aralarında emekli askerler de olan konuklarına yorumlatmasına gelen eleştirilere yanıt verdi. Hakan, gazeteci İsmet Berkan'a da Kabataş olayı üzerinden yüklendi.

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, Oscar'daki tokadın; eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, emekli Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı ve gazeteci Turgay Güler ile analiz edilmesi eleştirilmişti.

Tepkilere yanıt veren Hakan bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ekranda iki emekli asker varmış, emekli askerlere konuyu yorumlatmışız falan... Emekli askerlere konuyu yorumlatmadık, espriyle karışık “Siz ne diyorsunuz?” diye inceden mavra yaptık.

Ama yorumlatsak ne olur kardeşim? Bakkal yorumluyor, muhasebeci yorumluyor, annem yorumluyor, profesör yorumluyor, alakalı alakasız herkes gürül gürül yorumluyor, sıra emekli askere gelince mi sorun oluyor?

Hakan Bayrakçı eline sopayı aldı, kocaman ekranın başına geçti ve görüntü analizi yaptı. Bu da tuhafmış. Hadi ya? Elindeki telefonla görüntüyü bin iki yüz elli kez izleyenler mi diyor bunu? Ne oluyor yahu! O gün hayat, o görüntünün analiziyle geçti. Hakan Bayrakçı ekranda yapınca mı sorun oluyor?

Olayı şaşkınlıkla karşılamasını en yadırgadığım isim ise gazeteci İsmet Berkan oldu. Yahu İsmet! Biz senin gibi var olmayan ve dolayısıyla izlenme imkânı olmayan Kabataş videosunu, “İzledim, çok korkunçtu, izlenecek gibi değildi” diye yorumlamadık ki. Var olan ve izlediğimiz bir videoyu yorumladık. İnsan hiç değilse sırf bu nedenle bizim yaptığımıza şaşırmaz."

TIKLAYIN - Tarafsız Bölge'de Will Smith'in Oscar töreninde attığı tokat tartışıldı