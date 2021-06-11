Ahmet Hakan'dan Gökhan Özoğuz'a müsilaj tepkisi: Troll olmanın, beyni işletmemenin partisi, cephesi falan olmaz

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un Marmara'da görülen müsilajla ilgili yaptığı yoruma tepki gösterirken, "Troll olmanın, beyni işletmemenin, partisi, cephesi falan olmaz arkadaşlar" dedi.

Ahmet Hakan, Gökhan Özoğuz'un müsilaj sorunuyla ilgili yaptığı "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye bir şey duyduk. Bu salya noldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı? Bu Boğaz'da yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak Boğaz'dan gemi kaza yapıp filimiyle aynı gibi bir şey mi yine? Yalanınız batsın" açıklamasına tepki gösterdi.

Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Gökhan Özoğuz var ya... Hani Athena Gökhan. Bir paylaşım yapmış. Tam evlere şenlik! Hayatında ilk defa deniz salyası diye bir şey duymuş. Kanal İstanbul için deniz salyasının ilacı denmiş. Bu deniz salyası işi, hükümetin bir uydurması olabilirmiş. Sırf Kanal İstanbul’a gerekçe olsun diye... Deniz salyasını hükümet icat etmiş olabilirmiş. Valla yazmış bunları... İfade bozukluklarıyla, imla hatalarıyla dopdolu kısacık bir metinde tüm bunları sıralamış. Üstelik yazdıklarını silmemiş de. Kıssadan hisse şudur: Troll olmanın, beyni işletmemenin, komploculuğu bile ayağa düşürmenin, 'Bu kadarı da olmaz ama' dedirtmenin, farkına varılmamış bir cahilliğin eline düşmenin, gerekçesiz ukalalık yapmanın... dini, dili, siyaseti, tarafı, partisi, cephesi falan olmaz arkadaşlar."

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