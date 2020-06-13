T24 LogoT24 Logo
Medya

Ahmet Hakan'dan Emre Cemil Ayvalı yorumu: Siyasette emek vererek bir yerlere gelmiş genç bir siyasetçiyi bu kadar kolay harcamayalım

13 Haziran 2020 08:38

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan ve "FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" sözleriyle tepki çeken ve AKP'deki Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Emre Cemil Ayvalı'nın, kendini yetiştirmiş, teşkilatlarda pişmiş bir isim olduğunu belirterek, "Tarafsız Bölge’ye konuk olduğunda kendisine dikkat kesildim. Hakkında edindiğim izlenimler şöyleydi: Belirli bir birikime yaslanarak konuşuyordu. Ucuz polemiklerden kaçınıyordu. Düzeyli bir üslubu vardı. Her söze girmemeye özen gösteriyordu. Muhakemesi sağlam, tezleri güçlüydü. Partisine yönelik en sert eleştiriler karşısında bile soğukkanlılığını koruyordu" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, Emre Cemil Ayvalı'nın FETÖ'ye ilişkin sözlerinin kastını aştığına vurgu yaparak, "Siyasette dişiyle tırnağıyla ve emek vererek bir yerlere gelmeyi başarmış genç bir siyasetçiyi, bu kadar kolay harcamayalım. Unutmayalım ki... İktidarda ve muhalefette gençlik enerjisine ihtiyaç var." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

Ahmet HakanHürriyet GazetesiEmre Cemil AyvalıEmre Cemil Ayvalı fetö itirafıakp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24