Ahmet Hakan'dan Emre Cemil Ayvalı yorumu: Siyasette emek vererek bir yerlere gelmiş genç bir siyasetçiyi bu kadar kolay harcamayalım

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan ve "FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" sözleriyle tepki çeken ve AKP'deki Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Emre Cemil Ayvalı'nın, kendini yetiştirmiş, teşkilatlarda pişmiş bir isim olduğunu belirterek, "Tarafsız Bölge’ye konuk olduğunda kendisine dikkat kesildim. Hakkında edindiğim izlenimler şöyleydi: Belirli bir birikime yaslanarak konuşuyordu. Ucuz polemiklerden kaçınıyordu. Düzeyli bir üslubu vardı. Her söze girmemeye özen gösteriyordu. Muhakemesi sağlam, tezleri güçlüydü. Partisine yönelik en sert eleştiriler karşısında bile soğukkanlılığını koruyordu" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, Emre Cemil Ayvalı'nın FETÖ'ye ilişkin sözlerinin kastını aştığına vurgu yaparak, "Siyasette dişiyle tırnağıyla ve emek vererek bir yerlere gelmeyi başarmış genç bir siyasetçiyi, bu kadar kolay harcamayalım. Unutmayalım ki... İktidarda ve muhalefette gençlik enerjisine ihtiyaç var." diye yazdı.

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