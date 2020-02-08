Ahmet Hakan'dan CHP'nin boykot kararına uyan İmamoğlu'na: “Çıkaracağım” dediği parti rozetini çıkarmamış

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde CHP'nin CNN Türk'e karşı aldığı boykot kararı sonrasında, sunduğu Tarafsız Bölge programına çıkmama kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun, “Ben 16 milyon İstanbullunun başkanı olacağım”, “Seçim bittiğinde CHP rozetini çıkaracağım” sözlerini hatırlatan Hakan, “Çıkaracağım" dediği parti rozetini çıkarmamış" diyerek eleştiride bulundu.
Hakan devamında, "Neyse... Sağlık olsun... Belki yapılacak ilk seçime doğru rozeti çıkarmayı yeniden aklına getirir Ekrem Bey" ifadesini kullandı.
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