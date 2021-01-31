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Koronavirüs

Ahmet Hakan'dan Bilim Kurulu üyelerine: Açın lokantaların, kafelerin önünü, duyun feryadı

31 Ocak 2021 08:01

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerine restoran ve kafelerin açılması için çağrıda bulundu. 

Hakan bugünkü yazısında, "Sevgili hocalarım.Özellikle Bilim Kurulu üyesi hocalarım. Şubat diyorsunuz, mart diyorsunuz. Vaka sayısı diyorsunuz, ölüm sayısı diyorsunuz. Mutasyon diyorsunuz, mutant diyorsunuz. Çin aşısı diyorsunuz, Alman aşısı diyorsunuz. 14 gün diyorsunuz, 28 gün diyorsunuz. Kısacası.. Diyorsunuz da diyorsunuz. Fakat bir türlü... 'Açılsın artık kapılar' demiyorsunuz." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Sevgili hocalarım.Bilmem farkında mısınız? Otel, restoran, kafe sektöründe yüz binlerce işletmecimiz, servis elemanımız, aşçımız, komimiz, bulaşıkçımız perişan durumda. Hastalıktan değil işsizlikten gidecekler. Çok sıkı kurallarla, çok sıkı denetimlerle... Açın lokantaların, kafelerin önünü. Duyun feryadı." görüşünü savundu. 

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