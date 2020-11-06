Ahmet Hakan'dan Bakan Kurum'a gönderme: Mecbur oldukları için oturuyorlar o riskli binalarda, tavsiyenize zerre kadar ihtiyaç yok

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı deprem sonrası “Vatandaşlarıma sesleniyorum: Riskli binalarda oturmayın" açıklamasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a göndermede bulunarak, "Mecbur oldukları için oturuyorlar o riskli binalarda, tavsiyenize zerre kadar ihtiyaç yok" görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Vatandaşlarımıza 'Riskli binalarda oturmayın' diyorsunuz çok sayın yetkili bey.Tamam... İyi diyorsunuz.Tamam... Güzel diyorsunuz. Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki! 'Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi' diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi? Niye anlamıyorsun çok sayın yetkili bey? Başka seçenekleri yok bu insanların." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Mecburlar mecbur! Mecbur oldukları için oturuyorlar o riskli binalarda. Çok sayın yetkili bey! 'Vatandaşlarıma sesleniyorum: Riskli binalarda oturmayın' diye hiçbir işe yaramayan, empati yoksunu, anlayışsız mı anlayış, boş beleş açıklamalar yapmak yerine... Riskli binalarda oturan vatandaşlarımıza uygun alternatif planlar sunun, onların dertlerine derman olun, onlar için bir şeyler yapın. Sizden beklenen budur. Size düşen görev budur. Şunu hiç unutmayın: Riskli binalarda oturulmayacağını, en çok da riskli binalarda oturmak zorunda kalan vatandaşlarımız bilirler. Tavsiyenize zerre kadar ihtiyaç yok yani." ifadesini kullandı.

Kurum ne demişti?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayın. Herhangi bir ilimizde enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz" dedi.

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