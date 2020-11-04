Çevre ve Şehircilik Bakanı: Riskli binalarda oturmayın, herhangi bir ilimizde enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayın. Herhangi bir ilimizde enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz" dedi.

"114 vatandaşımızı kaybettik, 1035 yaralımız var"

Bakan Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Kurum, ""113 saat çalışma yapıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Sadece bir alanda enkazımız kaldı. Enkaz altında herhangi bir canlı emaresi yok ama yine de hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm arama kurtarma ekiplerimize, gönüllü çalışanlara teşekkür ederiz. Ne yazık ki enkaz altında kalan 114 vatandaşımızı kaybettik. 1035 vatandaşımız yaralı durumda. 137 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 4'ü ağır 12 yoğun bakım hastamız var" diye konuştu.

"Riskli binalarda oturmayın"

Kurum açıklamasında, "Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Denetimlerimizi sıklaştıracağız. İzmir'de yeni yapacağımız binalar zemin + 5 katı geçmeyecek. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayın. Gelin tüm Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine başvurun. Bu başvurular çerçevesinde biz yetkilendirdiğimiz kuruluşlarca riskli bina tespitlerini yaptırabiliriz. Vatandaşlarımız daha sağlam güvendiği konutlarda otursun. Biz herhangi bir ilimizde enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz. Bu anlayışla, bu kararlıklıkla projelerimizi yürütmeye gayret gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemli. Kentsel dönüşümde gelecek ve siyasi kaygı olmadan yürütmek durumundayız. ifadesini kullandı.

"2 milyon lira taşınma ve kira yardımı yapıldı"

Kurum, "Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yıkım çalışmalarını başlattık. Ağır hasarlı binalara ilişkin ekiplerimiz üniversite hocalarımızla tespit yapıyor. Hızlı bir şekilde taşınma ve kira yardımlarımızı ödemeye başladık. 2 milyon lira kira ve taşınma yardımı yapıldı.TOKİ en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacak, 1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz. Çadır kentlerde acil yardım yapacak poliklinikler mevcut. Kamu misafirhanesinde 208 vatandaşımız kalıyor. Orada her türlü ihtiyacı da giderebilecek durumdayız." bilgisini paylaştı.