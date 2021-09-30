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Ahmet Hakan’dan aylar sonra Hande Sarıoğlu özrü: Çok sekter davranmışım spiker olayında; pişmanım ve pardon diyorum

30 Eylül 2021 08:21

Sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu HaberTürk yönetiminin tepki gösterdiği ve görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu’na "story şebeği” diyen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Bir süre önce 'göbek atan spiker' olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum” dedi.

Hakan bugünkü yazısında, Seda Sayan’ın programında dans eden Opr. Dr. Banu Küçükpolat’la ilgili, “BİR doktor gülüyorsa, dans ediyorsa, sosyalse, mizah duygusu varsa, göbek atıyorsa, kasmıyorsa, kasıntılık yapmıyorsa, Roman havası duyduğunda dayanamayıp fırlıyorsa, şarkı söyle deyince kafasını gözünü kırarak da olsa şarkıyı söylüyorsa, ağır olma fiyakası atmaya kalkışmıyorsa o doktor iyi doktordur. Ya da şöyle söyleyeyim: En azından kötü bir doktor değildir” görüşünü ifade etti.

Hakan yazısının devamında, Hande Sarıoğlu ile ilgili aldığı tutumdan dolayı da özür diledi. Hakan şöyle yazdı:

“Bir süre önce ‘göbek atan spiker’ olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum.”

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Ne olmuştu?

Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından oryantal yaptığı bir dans videosu paylaşması üzerine kanal yönetimden tepki görünce istifa etmişti.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise Sarıoğlu'nun dans videosu için "Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir 'story şebeği' gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan'a cevap veren Sarıoğlu ise şunları söylemişti: "İzlemeyen, konuşmayan, yazmayan kalmasın lütfen, alınırım. O her şeyi çok bildiklerini sanan, benim oryantalimden daha kıvrak dilleri ve kalemleri olan dayılara seri oryantal getirin. Elden ele gönderin, paylaşın. Ülkede oryantal açığı varmış! İnsanların gözünün içine baka baka siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe."

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TIKLAYIN | Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: Siyaset şebekliği yapan biri benim oryantalime 'story şebekliği' demiş; bak şu şebeğe
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