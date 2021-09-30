Ahmet Hakan’dan aylar sonra Hande Sarıoğlu özrü: Çok sekter davranmışım spiker olayında; pişmanım ve pardon diyorum

Sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu HaberTürk yönetiminin tepki gösterdiği ve görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu’na "story şebeği” diyen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Bir süre önce 'göbek atan spiker' olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum” dedi.

Hakan bugünkü yazısında, Seda Sayan’ın programında dans eden Opr. Dr. Banu Küçükpolat’la ilgili, “BİR doktor gülüyorsa, dans ediyorsa, sosyalse, mizah duygusu varsa, göbek atıyorsa, kasmıyorsa, kasıntılık yapmıyorsa, Roman havası duyduğunda dayanamayıp fırlıyorsa, şarkı söyle deyince kafasını gözünü kırarak da olsa şarkıyı söylüyorsa, ağır olma fiyakası atmaya kalkışmıyorsa o doktor iyi doktordur. Ya da şöyle söyleyeyim: En azından kötü bir doktor değildir” görüşünü ifade etti.

Hakan yazısının devamında, Hande Sarıoğlu ile ilgili aldığı tutumdan dolayı da özür diledi. Hakan şöyle yazdı:

“Bir süre önce ‘göbek atan spiker’ olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum.”

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