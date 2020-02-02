Ahmet Hakan’dan Avrasya Tüneli zammına tepki: İnsaf nedir bilir misiniz?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapılmasını bugünkü köşesinde eleştirdi.

Hakan yazısında, “İnsaf nedir bilir misiniz? Peki ya ölçüden haberiniz var mı? Hiç mi ‘ya bu çok oldu’ demez içinizden biriniz? Enflasyon falan... Hiç mi hesaba katmazsınız? Hepsini geçtim “sürümden kazanmak” diye bir şey de mi bilmezsiniz?” ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak belirlendi. Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30, minibüsler içinse 34,90 TL'ydi.

Yapılan son zamla birlikte, Avrasya Tüneli açıldığı günden bu yana, ücretlere toplamda yüzde 119 oranında zam gelmiş oldu.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, geçiş ücretinin 4 dolar artı KDV olacağını açıklamıştı.

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