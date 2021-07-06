Ahmet Hakan'dan, "ABD’nin Kızılderili katliamı yaptığını kanıtlamaya çalıştım" diyen AKP'li Özalan'a: Adamlar zaten 'yaptık' diyorlar

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" ismiyle çıkardığı kitabı eleştirdi.

Özalan’ın kitabı üzerinden 'isteyen kişilerin amatörce tarih kitabı yazabileceğini' savunan Hakan, yazısına şöyle devam etti:

"'Ben Alpay Özalan’ın Kızılderili kitabı yazmasından ziyade... Kitabı yazma gerekçesine takıldım.

'Bizi Ermeni soykırımı yapmakla suçlayan ABD’nin nasıl Kızılderili katliamı yaptığını kanıtlamaya çalıştım' diyor gerekçesinde Özalan. Bu yaklaşım yanlış.

Ermeni meselesinde bizim resmi yaklaşımımız şu: 'Biz soykırım yapmadık.'

Kızılderili meselesinde ABD’nin yaklaşımı şu: 'Yaptık, özür dileriz.'

Yani adamlar, zaten 'yaptık' diyorlar. 'Yaptık' diyenin yaptığını kanıtlamaya çalışmak, vakit israfından başka bir şey değil. Gereksiz bir çaba.

Türkiye’nin resmi tezine uygun olan meydan okuma şöyle olmalıydı: 'Biz yapmadık. Aha arşivler. Haydi kanıtla.'

Bu basit, sade ve net tutum için de kitap yazmaya gerek yok.

NOT: Adı 'KIZILDERİLİLER' olan bir kitabın kapağında koskocaman bir Alpay Özalan fotoğrafının ne işi var Allah aşkına? Bir Kızılderili topluluğu fotoğrafı konsa, konuyla daha uyumlu olmaz mıydı? Yoksa Alpay Özalan, Kızılderililerden gelmekte de bizim mi haberimiz yok?"