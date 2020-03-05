Ahmet Hakan: "CZN Burak" adlı genç adamı sempatik buluyorum

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sosyal medyada "CZN Burak" ismiyle tanınan Burak Özdemir'i beğendiğini yazdı. Hakan, "Ben bu 'Czn Burak' adlı genç adamı sempatik buluyorum. Artistik yemek yapma tarzını beğeniyorum." görüşünü savundu.

Hakan, "Çektiği videoların gayet profesyonelce olduğunu düşünüyorum. Kısacık videolarda büyük bir maharetle yaptığı yemeklerin çok lezzetli göründüğünü belirtmek istiyorum. Sosyal medyada gördüğü ilgiyi hak ettiğine inanıyorum. Yardımseverliğinin ve vatanseverliğinin samimi olduğuna inancım tam. Ve son olarak bazılarının kendisine neden gıcık olduğuna bir türlü anlam veremiyorum." ifadesini kullandı.

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