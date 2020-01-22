Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında ‘saklandığı’ fotoğrafına ilişkin yazdı: Nasıl kaybolduğumu ben de çözemedim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen Berlin Zirvesi dönüşünde, Cumhurbaşkanlığı uçağındaki gazeteciler ‘dönüş’ pozu verirken en arkaya geçmesi ve fotoğraf karesinde yüzünün görünmemesine ilişkin gelen yorumlara bugünkü köşesinden yanıt verdi. Hakan, “Fotoğrafta nasıl kaybolduğumu, şu satırları yazdığım saate kadar yemin ederim ben de tam olarak çözemedim. Koydum önüme iki kare fotoğrafı, gün boyu bakıp durdum” ifadelerini kullandı.

Hakan uçakta iki kare pozun birinde görünmediğini belirterek, "Dün bütün gün. Eşim dostum, özellikle ikinci fotoğraf karesi üzerinden tüm mizahi kılıçlarını kuşanarak. Yüklendiler de yüklendiler bana. Annem aradı. ‘Biraz girişken olsana oğlum. Erken gidip yer kapsana, bizim çocuklara bir türlü öğretemedim ki ben bu işleri” diye yakındı durdu telefonda. Bir başkası ise “Atamadın üzerinden şu imam-hatipli mahcubiyetini” diyerek laf dokundurdu. İtiraf edeyim ki. Bundan da memnun oldum” düşüncelerini dile getirdi.

Hakan "Fotoğrafta nasıl kayboldum" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Bir itirafım daha var:

Fotoğrafta nasıl kaybolduğumu, şu satırları yazdığım saate kadar yemin ederim ben de tam olarak çözemedim.

Koydum önüme iki kare fotoğrafı, gün boyu bakıp durdum.

“Komplo” diyecek oldum, baktım olmuyor. “Algı operasyonu” diyecek oldum, baktım kurtarmıyor. “Mihrak” suçlaması yapacak oldum, baktım örtüşmüyor. Mahcubiyete sığınacak oldum, baktım ayıp oluyor.

Çaresiz ben de kendimce bazı soru işaretlerinin üzerine gitmeye çalıştım:

Acaba tam fotoğraf çekilirken... TRT Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karagöz, beni kapatmak için kafasını bir milim sağa mı çevirdi?

Acaba fotoğrafı çeken arkadaş... Kendine göre bir açı belirleyip “Dur şu Ahmet Hakan’ı kaybedeyim” diye bir şaka mı yaptı?

Acaba fotoğraf karesine... “Diğerleri” filmi tarzı bir gizem katmak için ben mi bir numara çektim?*

Acaba “Çok da öne atılmayacaksın bu gibi durumlarda” diye tuhaf bir mesaj mı vermeye kalkıştım?

Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yahu sen hâlâ bekâr mısın?” demesin diye inceden uzaklaşmaya çalışırken temelli kayıp mı oldum?

Bilemiyorum Altan.

Vallahi bilemiyorum, billahi bilemiyorum.

Hakan’ın Berlin dönüşünde en arkada durması ve yüzünün sadece belirli bir kısmının çıktığı fotoğraf sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Dört yıl önce, “Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat’â binmeyeceğim” diye yazan Ahmet Hakan 2019 yılında, Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı uçağında yerini almıştı.