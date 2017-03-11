Ahmet Hakan: Çok da sempatik olmayın Binali Bey, yurttaşlar "Hayır" diyebilir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Başbakan Binali Yıldırım'ın 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına yönelik yürüttüğü "Evet" kampanyasıyla ilgili olarak "Referandum kampanyasında bazen öyle sempatik oluyor ki Binali Bey. Evetçi yurttaş içinden 'Evet oyu vereceğim ama böyle bir başbakanı da kaçırmak hiç istemiyorum. Hay Allah! Ne yapsam acaba? Yoksa hayır mı desem?' diyebilir" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "‘Evet’ ve ‘hayır’ın avantaj ve dezavantajları" başlığıyla yayımlanan (11 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çok da sempatik olmayın Binali Bey, yanlış anlaşılır

Referandum kampanyasında bazen öyle sempatik oluyor ki Binali Bey...

Evetçi yurttaşın içinden...

“Evet oyu vereceğim ama böyle bir başbakanı da kaçırmak hiç istemiyorum. Hay Allah! Ne yapsam acaba? Yoksa hayır mı desem?” diyebilir.

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Aman Binali Bey!

Biraz antipatik olun lütfen.

İşte tam istediğim imaj

Bir okurum yazmış:

“Hayırcı imajı veriyorsun ama evete çalışıyorsun.”

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Bir başka okurum da şunu yazmış:

“Evetçiymiş gibi yapıyorsun ama hayırcısın.”

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Bu iki yaklaşımın toplamı, tam vermek istediğim imajın ta kendisidir.