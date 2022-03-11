Ahmet Hakan: Çiller denilince acaba neden sadece benim aklıma Meral Akşener geldi?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son dönemde siyasete döneceği konuşulan ve açıklamaları tartışma yaratan eski Başbakan Tansu Çiller'den bahsedilince, aklına, eski İçişleri Bakanı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geldiğini söyledi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Tansu Çiller, siyasete dönebileceğini açıklayınca... Sosyal medyada Tansu Çiller’i dövme şenlikleri düzenlendi. Hatta 'Çiller denilince' diye bir başlık açıldı ve bu başlık altında herkes Çiller denilince aklına neyin geldiğini yazmaya başladı.

Ben de bu şenliğe kıyısından köşesinden katılıyorum: Efendim... 'Çiller' denilince bendenizin aklına gelen isim Meral Akşener’dir

90’lı yıllar... Refah Yol Hükümeti kurulmuş... İçişleri Bakanı Mehmet Ağar... Birdenbire Mehmet Ağar, bakanlıktan istifa ediyor... Tansu Çiller, Ağar’ın yerine en güvendiği ismi bakan olarak atıyor: Meral Akşener. Ve böylece Akşener, siyasette tanınır bir isim haline geliyor. Çiller denilince acaba neden sadece benim aklıma Meral Akşener geldi. Yoksa Akşener’in akla gelmesi, Tansu Çiller’i dövme şenliklerinin tadını mı kaçırıyor?"