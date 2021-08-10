Ahmet Hakan: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde benim gözümde Jean-Claude Van Damme gibi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Maksimum Risk" filmini hatırlatarak, "Jean-Claude Van Damme abimizin böyle bir filmi vardır. Aksiyonun şahikasıdır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde benim gözümde Jean-Claude Van Damme gibi" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, yazısında "Son günlerde şöyle şeyler yapıyor Kılıçdaroğlu: İmamoğlu’na olmaz diyor. Mansur Yavaş’a kapıyı kapatıyor. İmamoğlu ve Mansur Yavaş diye inleyen kitlesinin tersine gidiyor. Ve büyük ihtimalle kendisini adaylık koltuğuna yerleştiriyor. Var ya... Eğer aday olur da kaybederse... Vay ki vay haline. Kısacası... Öyle bir risk alıyor ki... Maksimumun da maksimumu!" ifadelerini kullandı.

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