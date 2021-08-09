Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü neden kesti?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükşehir belediye başkanlarının "ikinci döneme de devam etmesinden yana" olduğunu söylediğine işaret ederek, "Bu yanıt siyaset kulisinde Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın gelecek seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü kestiği şeklinde yorumlandı.

Bu yerinde bir yorumdu. Kılıçdaroğlu daha önce de İYİ Parti lideri Meral Akşener ile kurdukları Millet İttifakında o yönde görüş çıkması haline aday olabileceğini söylemişti. Bu sözleriyle de aslında CHP içinde İmamoğlu ve Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığının tartışılmasının önünü kesmeyi amaçlamıştı. Genel Başkanın aday olma ihtimali varsa belediye başkanlarının öne çıkmaması doğaldı, öyle de oldu. Kılıçdaroğlu şimdi bu söylemi bir adım öteye taşıyor ve o faslı kapamak istediğini gösteriyor.

Peki, kamuoyu yoklamalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yakaladığı, geçtiği görülen İmamoğlu ve Yavaş’ın önünü neden kesmek istiyor CHP lideri?" diye yazdı.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun belediyeciliğe yeni bir anlayış getirdiğini belirten Yetkin, "Kılıçdaroğlu’nun başkanların Cumhurbaşkanı adaylığı defterini kapamasında en önemli gerekçe gerek İstanbul gerek Ankara’da Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğun AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakında bulunması.

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mamoğlu ya da Yavaş, Cumhurbaşkanı seçimine, ister 2022 ister 2023’te yapılsın aday olurlarsa görevlerinden vaktinden önce istifa etmiş olacaklar. Belediye Meclisleri de onların yerine bir aday seçecek. AK Parti ve MHP çoğunluğunun seçmen hakkı yememek için tutup da bir başka CHP’li adayı başkan seçeceğini beklemek saflık olur; AK Partili bir ismin farklı kaybettikleri İstanbul ve Ankara belediye başkanlık koltuğuna kazanan başkanın adeta hediye etmesiyle yerleşeceği kesin gibi.

Gerek CHP gerekse İYİ Parti çevrelerinin seçime doğru giderken en büyük endişesi, İstanbul ya da Ankara belediyelerinden birinin, başkanın Cumhurbaşkanı olmak istemesi nedeniyle kendi elleriyle yeniden AK Partiye verilmesi. Bunun Cumhurbaşkanlığı seçiminin de kaybedilmesine dek sonuçları olacağı endişesi hâkim." ifadelerini kullandı.

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