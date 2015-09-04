Ahmet Hakan: Cemaat-iktidar işbirliği günlerinde, polis evleri bastığında ne diyordu Bugün'ler, Zaman'lar?

Hürrriyet yazarı Ahmet Hakan, Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Akın İpek'in sahibi olduğu Koza-İpek Grubu'na yönelik operasyona ilişkin olarak, Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde cemaate yakın medya kuruluşları ve Ahmet Altan gibi isimlerin tutumlarını örnek gösterdi. "Polis, sabahın beşinde evlere operasyon yaptığında... Ne diyordu Bugün'ler, Kanaltürk'ler, Zaman'lar, Samanyolu'lar, Ekrem Dumanlı'lar, Ahmet Altan'lar falan?" diye soran Ahmet Hakan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yargıç ve savcılarına güvenin; gazetecilikten tutuklanmadılar, mesele medyaya baskı değil, basın özgürlüğü bahane ediliyor' diyorlardı" ifadesini kullandı. "Ama biz uyarmıştık. 'Yapmayın böyle, etmeyin böyle. Bugün bunlara, yarın size' demiştik" diyen Hakan, "Onların bu tutumlarıdır: Bugün iktidara laf edecek haklılık zeminini ortadan kaldıran" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Dumanlı'lar, Altan'lar Bugün'ler, Zamanlar" başlığıyla yayımlanan (4 Eylül 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Cemaat/İktidar işbirliğinin en heyheyli günlerinde...

Polis, sabahın beşinde evlere operasyon yaptığında...

Ne diyordu Bugün'ler, Kanaltürk'ler, Zaman'lar, Samanyolu'lar, Ekrem Dumanlı'lar, Ahmet Altan'lar falan?

*

Ne diyecekler?

-"Ne acele ediyorsunuz canım, hele bir durun, hukuki süreç tamamlansın" diyorlardı.

-"Adalete güvenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargıç ve savcılarına güvenin" diyorlardı.

-"Gazetecilikten tutuklanmadılar, mesele medyaya baskı değil, basın özgürlüğü bahane ediliyor" diyorlardı.

-"Türkiye çok önemli bir mücadelenin içinde... Böyle bir mücadele verilirken tabii ki ufak tefek hukuki sorunlar olacak" diyorlardı.

-"Sabaha karşı neden operasyon yapılmayacakmış ki? Kimin ayrıcalığı var kardeşim" diyorlardı.

-Tutuklama kararı çıktığında "İşte tutuklandılar, demek ki varmış bir suçları" diyorlardı.

*

Onların bu tutumlarıdır:

Bugün iktidarı en pervasız şekilde operasyon yapma cüretine iten.

Onların bu tutumlarıdır:

Bugün iktidara en şahane savunma cümleleri armağan eden.

Onların bu tutumlarıdır:

Bugün iktidara laf edecek haklılık zeminini ortadan kaldıran.

*

Ama biz uyarmıştık.

-"Yapmayın böyle, etmeyin böyle" demiştik.

-"Bugün bunlara, yarın size" demiştik.

-"Yargı eliyle siyasal süreçler düzenlenemez" demiştik.

-"Sizin ufak tefek hukuki hata dediğiniz şeyler yüzünden insanlar zindanlarda çürüyor" demiştik.

-Fişlenmeyi, tehditleri göze alarak "Basın özgürlüğüne darbe vuruluyor" diye sokaklara çıkmıştık.

*

Hiç merak etmesinler.

Biz dün olduğu gibi bugün de...

Haktan, adaletten, özgürlükten, doğru dürüst bir hukuktan, adil bir yargıdan yanayız.

Hadi bizi bırakın bir tarafa...

Cemaat/İktidar işbirliğinin en heyheyli günlerinde zulümlere uğramış, zindanlara tıkılmış, operasyonlara maruz kalmış insanlar bile...

"Oh olsun" demiyorlar, bugünkü operasyona en sert şekilde itiraz ediyorlar ve haktan, hukuktan, adaletten yana tavır alıyorlar.

*

Çok merak ediyorum.

Bu tablo karşısında...

Bugün'ler, Kanaltürk'ler, Zaman'lar, Samanyolu'lar, Ekrem Dumanlı'lar, Ahmet Altan'lar...

Azıcık da olsa hicap duyuyorlar mıdır acaba?

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