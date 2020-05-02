Ahmet Hakan: Canan Kaftancıoğlu darbeyi  ima etmiş olsaydı, Bayram Şenocak ne söylese hakkı olurdu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bir iktidar değişikliğini, hatta bir sistem değişikliğini görüyorum" sözlerinin yanlış anlaşılmaya müsait olduğunu söyleyerek, "Hangi şekilde mesela? Canan Kaftancıoğlu’nun bunu bir açıklığa kavuşturması şart oğlu şart" dedi.

Hakan, Kaftancıoğlu'nu "Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir" diyerek tehdit eden AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın sözleriyle ilgili olarak da "Oysa Kaftancıoğlu’na önce 'Darbeyi mi ima ediyorsun' diye sorması gerekirdi. Ve ısrarla buna bir yanıt istemesi gerekirdi. Kaftancıoğlu 'Evet, darbeyi ima ettim' derse... Ha o zaman ne söylese hakkı olurdu Bayram Bey’in" görüşünü dile getirdi.

TIKLAYIN - AKP İstanbul İl Başkanı'ndan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na tehdit: Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir

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