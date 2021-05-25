Ahmet Hakan: Bu "tuğla" polemiği yeni değil, çok ama çok eski bir polemik; saçımızı, sakalımızı ağarttı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gazeteci Uğur Mumcu suikastinde eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı işaret etmesinin artından çıkan "tuğl" tartışmalarına ilişkin olarak, "Yani yeni nesillere şunu demek istiyorum: Bu tuğla polemiği, yeni bir polemik değildir. Çok ama çok eski bir polemiktir" dedi.

Hakan, "Bu çok eski bir hikâyedir. Çok ama çok eski. Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, o dönem yetkili bir isim olan Mehmet Ağar’ın kendisine... 'Tuğlayı çekersek duvar yıkılır' dediğini öne sürmüştü. Ne demekti bu? Yani soruşturmada örülen bir duvar vardı ve o duvarın bir tuğlası çekilirse bir yıkım olurdu. Mehmet Ağar, bu iddiayı yalanladı. Güldal Mumcu ise iddiasının arkasında durdu" ifadelerini kullandı.

Hakan, "Ben hatırlıyorum: 90’lı yıllar boyunca biz gazeteciler, 'tuğla' tartışması yaptık. Saatlerce. Haftalarca. Aylarca. Yıllarca. Ömrümüzü tüketti bu 'tuğla' işi. Saçımızı, sakalımızı ağarttı. Yani yeni nesillere şunu demek istiyorum: Bu tuğla polemiği, yeni bir polemik değildir. Çok ama çok eski bir polemiktir" ifadelerini kullandı.

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