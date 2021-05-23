Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Korkut Eken'i işaret etmesinin ardından Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, "Çekin tuğlaları yıkılsın duvar altında kim kalırsa kalsın" açıklamasını yaptı.

Güldal Mumcu, eşi Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te bombalı bir suikastte hayatını kaybetmesinin ardından kendisini ziyaret eden Mehmet Ağar'la görüşmesini şöyle aktarmıştı:

"Avukat Sayın Emin Değer'in de bulunduğu bir gün, bizim eve gelen Mehmet Ağar, cinayetin karmaşıklığını anlatmak için, ‘Öyle bir iş ki, bir duvar gibi… Bir tuğla çekersek duvar yıkılır' dedi. Ben de kendisine çekin o zaman cevabını verdim. ‘Çekemem, yapamam' dedi. 'O zaman, çekerler, altında kalırsınız' dediğimde de yüzünde ‘Bunu yapmaya kimsenin gücü yetmez' der gibi bir ifade belirmişti. Tuğlayı o günlerde kendisi çekebilmeliydi."

Güldal Mumcu, "Senelerdir Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için kim ne biliyorsa anlatsın, işin ucu kime dokunuyorsa dokunsun, dedik. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Çekin tuğlaları yıkılsın duvar altında kim kalırsa kalsın" dedi.

Mumcu’nun çocukları Özgür Mumcu ile Özge Mumcu Aybars da Güldal Mumcu’nun mesajını paylaşmıştı.

“Bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır. Devlet güvenliği adına hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılması, demokrasi ve hukuk devleti için ileride onarılmaz yaralar açar. Bu gibi dönemlerde daha soğukkanlı olunmasında sayısız yarar bulunmaktadır. Dikkatler, gazeteler ve gazetecilere değil, saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmelidir.”

TIKLAYIN : Uğur Mumcu’nun çocukları babalarının sözünü paylaştı; “Dikkatler, gazetelere ve gazetecilere değil, saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmeli”

TIKLAYIN | Sedat Peker'den 7. video: Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar

TIKLAYIN | Sedat Peker'den 7. video | Peker'den Soylu'ya: Ben sana sizin kurduğunuz o uyuşturucu yolunu anlatacağım

TIKLAYIN | RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu: 30 yıldır görmezden gelinen Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetlerine dair Sedat Peker’in yaptığı açıklamalar soruşturulmalı

TIKLAYIN | Uğur Mumcu cinayetinde çarpıcı gelişmeler

TIKLAYIN | Uğur Mumcu 28 yıl önce katledildi: Vurulduk ey halkım, unutma bizi!