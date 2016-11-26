Ahmet Hakan: Bu millet, muktedirlerin sandığı gibi koyun değil; işlerin rengi değişecek!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, son günlerde iktidar cenahında istikrarsızlık, umutsuzluk, sağduyusuzluk, meceracılık, beceriksizlik ve savrulma hallerinin ortaya çıktığını ileri sürerek "Bu haller İşin rengini fena halde değiştirecektir. Çünkü bu millet, bazı muktedirlerin ya da bazı muhaliflerin sandığı gibi koyun değildir" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Koyun değildir bu millet" başlığıyla yayımlanan (26 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

7 Haziran'da AK Parti'yi azıcık uyardı milletimiz.

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Sonra bir baktı ki...

AK Parti dışındakilerin alayından tek bir numara bile çıkmıyor.

*

Hemen ve derhal...

“Yandım Allah” diyerek...

1 Kasım’da yeniden AK Parti’ye yöneldi.

*

Son derece rasyonel düşüncelerle...

1 Kasım’da yeniden sarıldı milletimiz AK Parti’nin ipine...

- “Hiç değilse bunları tanıyoruz, biliyoruz” diyerek...

- “Hiç değilse bunları öngörebiliyoruz” diyerek...

- “Hiç değilse bunlar istikrarı sağlıyor” diyerek...

- “Hiç değilse bunlar şöyle böyle idare ediyor” diyerek...

- “Hiç değilse bunların döneminde maaşımızı alıyoruz” diyerek...

- “Hiç değilse bunlar varken işsiz kalmıyoruz” diyerek...

- “Hiç değilse bunların zamanında borçlarımızı ödüyoruz” diyerek...

- “Hiç değilse bunlar iyi kötü hizmet ediyor” diyerek...

- “Hiç değilse bunların bir rasyonalitesi var” diyerek...

*

Fakat özellikle şu son günlerde iktidar cenahında ortaya çıkan...

- İstikrarsızlık...

- Rasyonellikten uzaklaşma...

- Umutsuzluk...

- Sağduyusuzluk...

- Maceracılık...

- Çaresizlik...

- Tehlikeyi küçümseme...

- Beceriksizlik...

- Savrulma...

Gibi haller...

İşin rengini fena halde değiştirecektir.

*

Çünkü bu millet...

Bazı muktedirlerin ya da bazı muhaliflerin sandığı gibi...

Koyun değildir!

Doların yükselişi için ne dediler

“Başbakanımızın dediği gibi... Dolsa ne olur, dolmasa ne olur.” BURHAN KUZU

*

“Biz niye dolar basmıyoruz ki? Darphanelerimiz neden boş duruyor?” MELİH GÖKÇEK

*

“Doların bu hale geleceğini biz bilmiyorduk ama CHP biliyordu... Bu nedenle bu işten CHP sorumlu.” YASİN AKTAY

*

“ABD, doların düşüşünü iade etmelidir. Belgeleri hazırladık, yakında başvurumuzu yapacağız.” BEKİR BOZDAĞ

*

“Silahlarımı hazırladım, bekliyorum seni dolar!” YİĞİT BULUT

Dalgalanma değil ki bu

“Doların dalgalanması” falan deyip duruyorlar.

Dalgalanma değil ki bu...

Dalgalanma olsa...

Bir iner, bir çıkar.

Oysa dolar...

Hep çıkıyor, hep çıkıyor, hep...