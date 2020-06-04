Ahmet Hakan: Bizim meslekle ilgili ilkesel kararlar aldım

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'gazetecilik'le ilgili aldığı 'ilkesel kararları' duyurdu.

Hakan, "Hıncal Uluç’un lafının üzerine laf söylememeye karar verdim.Güneri Cıvaoğlu’nun jantiliğiyle yarışmamaya karar verdim. Ece Üner’i aforizmalarıyla baş başa bırakmaya karar verdim." düşüncesini dile getirdi.

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Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç dünkü "Ahmet Hakan’a neler oluyor?" başlıklı yazısında Hakan'ı "Ahmet Hakan, yel değirmenlerine aldırıyor sanki. Hayaleti kendi yaratmış, kendi sövüyor, gibi" sözleriyle eleştirmişti.

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner, “Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz" sözleri sonrası Hakan ile arasında polemik yaşanmıştı.

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