Ahmet Hakan: Yahu Ece Üner, bir ahlaksızlık gördüğünde aklına niye Müslümanlık geliyor ki senin?

Hakan dünkü yazısında Üner'in söz konusu ifadeleri için, "İnsaftan, vicdandan, terbiyeden ve ahlaktan yoksun çok yerleşik bir ön yargı vardır. O çirkin ön yargı, galiba Ece Üner’de de var biraz. Ne hazin! Ne ayıp! Ne kötü!" ifadelerini kullanmıştı. Üner ise dün akşamki ana haber programında Hakan'a sert sözlerle karşılık vermiş, "Ben günün adamı değil, hakikatin adamı olmaya çalışıyorum" demişti.
Hakan bugünkü yazısında, "Televizyondaki bir haber sunucusunun 'Sorsan hepimiz Hristiyanı. Ama gel gör ki kilise haftada bir gün, ahlak ise haftanın yedi günü farz' diyen bir spikere Batı'da 'gülerler" sözlerini kaydederek devamında şun sözleri yazdı:
Ama bütün bunlar Müslümanlık iddiasında bulunup da ahlakı öncelemeyen tiplerin var olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii... Bir dinleri olduğu için ahlaka ihtiyaç duymayan tipler var. Ama Ece Üner’in söz konusu ettiği fırsatçıların, söz konusu ettiği sahtekârların, söz konusu ettiği ahlaksızların onlar olup olmadığı belli değil.
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