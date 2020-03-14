Ahmet Hakan: Yahu Ece Üner, bir ahlaksızlık gördüğünde aklına niye Müslümanlık geliyor ki senin?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'in, “Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz" sözlerini bir kez daha köşesine taşıdı. "Yahu Ece Üner! Bir sahtekârlık, bir fırsatçılık, bir ahlaksızlık gördüğünde aklına niye Müslümanlık geliyor ki senin?" diye soran Hakan, "Müslümanlığımızın güzel ahlaktaki belirleyiciliğine işaret etmeye hiç mi hiç gerek duymazken..." sözlerini kaydetti.

Hakan dünkü yazısında Üner'in söz konusu ifadeleri için, "İnsaftan, vicdandan, terbiyeden ve ahlaktan yoksun çok yerleşik bir ön yargı vardır. O çirkin ön yargı, galiba Ece Üner’de de var biraz. Ne hazin! Ne ayıp! Ne kötü!" ifadelerini kullanmıştı. Üner ise dün akşamki ana haber programında Hakan'a sert sözlerle karşılık vermiş, "Ben günün adamı değil, hakikatin adamı olmaya çalışıyorum" demişti.

Hakan bugünkü yazısında, "Televizyondaki bir haber sunucusunun 'Sorsan hepimiz Hristiyanı. Ama gel gör ki kilise haftada bir gün, ahlak ise haftanın yedi günü farz' diyen bir spikere Batı'da 'gülerler" sözlerini kaydederek devamında şun sözleri yazdı: