Ahmet Hakan: Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gazetesinin yazarı Fuat Bol’un “CHP’liler demokrat olabilir mi?” başlıklı yazısını eleştirdi.

Hakan yazısında, “CHP’liler’ dediğiniz anda... Öyle muazzam bir genelleme yapıyorsunuz ki... Sonuçta haksızlık yapmanız kaçınılmaz oluyor.” düşüncesini dile getirdi.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Fuat Bol’u severim. Çelebi adamdır. Ama Hürriyet gibi çeşitli partilere oy vermiş okurları bulunan bir halk gazetesinde herhangi bir siyasi partiye oy veren herkesi, bir genellemeye kurban etmesine şiddetle itirazım var."