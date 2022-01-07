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Politika

Ahmet Hakan: Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu

Bakanı Nebati, "Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var. Bunu yaparken de eklektik olmayı sürdüreceğiz" demişti

07 Ocak 2022 07:51

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için "Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor" anlatışının "tez zamanda çöp olduğunu" söyledi.

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bana Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi bir cümleyle anlat deseler...

Şunu derdim: 'Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor.'

Nebati’nin en son yaptığı... 'Ortodoks politikaları bir tarafa bıraktık, artık heterodoks politikalara yöneldik' açıklamasını işitince...

Şöyle dedim: 'Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu."

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