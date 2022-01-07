Ahmet Hakan: Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için "Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor" anlatışının "tez zamanda çöp olduğunu" söyledi.

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bana Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi bir cümleyle anlat deseler...

Şunu derdim: 'Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor.'

Nebati’nin en son yaptığı... 'Ortodoks politikaları bir tarafa bıraktık, artık heterodoks politikalara yöneldik' açıklamasını işitince...

Şöyle dedim: 'Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu."

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