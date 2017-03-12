Ahmet Hakan: Binali Bey'in "Bolu Beyi'nin torunları" gafını Kılıçdaroğlu yapmış olsaydı...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Başbakan Binali Yıldırım'ın Köroğlu'nun torunlarına, "Bolu Beyi’nin torunları" demesi hakkında "Gaf oğlu gaftır. Hem de bayağı büyük bir gaftır" yorumunu yaptı. Hakan, "Şunun aynısını Kemal Kılıçdaroğlu yapsaydı; üzerinde tepinecek olanlar, seksen kanalda birden kahkaha efektleriyle yayınlayacak olanlar, köşelerinde günlerce sarakaya saracak olanlar, miting meydanlarında konuyu işleyecek olanlar, sus pus olmuş durumdalar. Hiçbir şey olmamış gibi etrafa bakıyorlar. 'Tarafsız' ile 'tarafgir' arasındaki fark işte buradadır" görüşünü savundu

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (12 Mart 2017) nüshasında yayımlanan 'Filli Boya’ya niye düşman oldun ki sen' başlıklı yazısının bazı bölümleri şöyle:

“FİLLİ Boya”nın reklamı hâlâ gündemde...

Reklamda verilen mesajlar aşağı yukarı şunlar:

- Küçük kız çocuklarının evlendirilmesi yanlıştır.

- Kadın niye gülmeyecekmiş! Gülecek elbet.

- Hamile kadın sokağa çıkmasın da göbekli adamlar çıksın mı?

- “Buranın efesi, dayısı, amcası... Her şeyi benim” olmaz.

- Kadının elinin değmediği hiçbir şeyde bereket olmaz.

Sadece bunlar mı?

- Özgürlük vurgulanmış.

- Atatürk denmiş.

- İnsanlığın altı çizilmiş.

Üstelik bütün bunlar...

Anadolu insanının tertemiz dilinden aktarılmış.

E ne var bunda kardeşim?

Niye “Filli Boya”ya düşman oluyorsun ki?

Ne yani?

- Çocuk gelinci misin sen?

- Kadın kahkahasından korkuyor musun?

- Hamile kadını sokağa çıkarmayacak mısın?

- Efe, dayı, amca... Her şey sen mi olacaksın?

- Kadının elinin değdiği yerde bereketsizlik olacağını mı düşünüyorsun?

Hangisi rahatsız etti seni?

- Özgürlük mü?

- Atatürk mü?

- İnsanlık mı?

Neden düşman kesildin “Filli Boya”ya?

Ezan yasaklayan İsrail’e bile edemediğin lafları niye “Filli Boya”ya ediyorsun ki?

Nedir karnının ağrısı?

Bi söyle bakalım.

'Bolu Beyi' gafını yapan Kemal Bey olsaydı

Binali Bey, Bolu’da kürsüye çıkmış...

Ve şöyle demiş:

“Bolu Beyi’nin torunları...”

Köroğlu’nun torunlarına, “Bolu Beyi’nin torunları” demek...

Gaftır.

Gaf oğlu gaftır.

Hem de bayağı büyük bir gaftır.

Şunun aynısını Kemal Kılıçdaroğlu yapsaydı...

- Üzerinde tepinecek olanlar...

- Seksen kanalda birden kahkaha efektleriyle yayınlayacak olanlar...

- Köşelerinde günlerce sarakaya saracak olanlar...

- Miting meydanlarında konuyu işleyecek olanlar...

Sus pus olmuş durumdalar.

Hiçbir şey olmamış gibi etrafa bakıyorlar.

“Tarafsız” ile “tarafgir” arasındaki fark işte buradadır.

- TARAFSIZ: Her liderin gafı karşısında bana mısın demeden Allah Allah diyerek yürür üstüne üstüne...

- TARAFGİR: Sadece karşı tarafın liderinden gelen gaflar karşısında “ver mehteri” falan diyerek artistlik yapar.

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