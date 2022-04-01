Ahmet Hakan: Beren bacım; biz vasat herifleriz, yapma bize böyle zulüm, biraz yalınlaş!

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda yaptığı konuşması gündem olan oyuncu Beren Saat'in bir cümlesini örnek vererek, "Beynim yandı" dedi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Beren Saat, Ankara’da iklim değişikliğiyle ilgili düzenlenen törende bir konuşma yapmış.

Beren Saat’in telefonundan okuyarak yaptığı konuşmasında geçen bir cümleyi, aynen aktarıyorum:

'Müsilaj, bir üniversite öğrencisinin aydınlık zihninin üzerini kaplamaya çalışan başörtüsü üzeri peruk gibi berrak denizin üzerinde duruyor.'

Hiçbir şey anlamadım bu cümleden. Beynim yandı.

Beren bacım! Biz vasat herifleriz. Yapma bize böyle zulüm. Biraz yalınlaş."

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