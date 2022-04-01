Ahmet Hakan: Beren bacım; biz vasat herifleriz, yapma bize böyle zulüm, biraz yalınlaş!

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni <strong>Ahmet Hakan,</strong> Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda yaptığı konuşması gündem olan oyuncu <strong>Beren Saat'</strong>in bir cümlesini örnek vererek, "Beynim yandı" dedi. </p>\n<p>Hakan, <a rel="nofollow" href="https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/yavuz-agiralioglu-olayinin-yorumu-42033970" target="_blank" rel="noopener">yazısında</a> şunları kaydetti:</p>\n<p><em>"Beren Saat, Ankara’da iklim değişikliğiyle ilgili düzenlenen törende bir konuşma yapmış. </em></p>\n<p><em>Beren Saat’in telefonundan okuyarak yaptığı konuşmasında geçen bir cümleyi, aynen aktarıyorum:</em></p>\n<p><em>'Müsilaj, bir üniversite öğrencisinin aydınlık zihninin üzerini kaplamaya çalışan başörtüsü üzeri peruk gibi berrak denizin üzerinde duruyor.'</em></p>\n<p><em>Hiçbir şey anlamadım bu cümleden. Beynim yandı.</em></p>\n<p><em>Beren bacım! Biz vasat herifleriz. Yapma bize böyle zulüm. Biraz yalınlaş."</em></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-beren-saat-i-hedef-aldi-dezenformasyonu-gozumuzun-icine-baka-baka-verdi,1024748" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Beren Saat'i hedef aldı: Dezenformasyonu, gözümüzün içine baka baka verdi</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/video/beren-saat-kadin-haklarina-dikkat-cekti-rahatsizliklarimizi-dile-getirdigimizde-koprulere-yollara-bak-cevabini-aldik,46522" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Beren Saat: Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak’ cevabını aldık</a></strong></p>\n</body>\n</html>