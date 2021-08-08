Ahmet Hakan: Ben mi meramımı anlatamadım yoksa bazıları yanlış anlamaya mı odaklanmış?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan ve Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili tutuklanan Ümitcan Uygun'la ilgili dün kaleme aldığı yazının eleştirildiğini belirterek, "Ben mi meramımı anlatamadım yoksa bazıları yanlış anlamaya mı odaklanmış?" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında"Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var: Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı. Bayağı bir tepinildi üstünde konunun. Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine. Tepin Allah tepin." görüşünü savundu.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Yazdığım yazı şöyleydi tam olarak: ‘ÜMİTCAN isminde... Bir afacanlık tınısı var. Kabul edilebilir oranda bir yaramazlık tınısı var. İsmin kendisi ister istemez “Bizim Ümitcan” tınısı yaymakta.

İşte bu nedenlerle... Adı sürekli şüpheli kadın ölümleriyle birlikte anılan adamın haberini gazetede “Ümitcan şöyle yaptı, Ümitcan böyle yaptı” diye

vermek içimizden gelmedi. Dünkü Hürriyet’te çıkan... “Yine O Adam Yine Bir Ölüm” başlığının kısa hikâyesi budur.’

Bu Ümitcan denilen alçak herifin haberlerini yaparken... “Ümitcan şöyle yaptı, Ümitcan yine şüpheli” falan diye başlıklar atıyoruz ya... Bunu yapmak istemediğimizi anlatmak istemiştim.

“Kadın katili şöyle yaptı, kadın katili yine şüpheli” demenin daha doğru olacağının altını çizmek istiyordum. Meramım buydu. Anlatmak istediğim buydu. Ne bir eksik ne bir fazla.

Yazdığım yazıyı... Okudum, bir daha okudum, bir daha okudum. Acaba meramımı anlatamadım mı diye.Yok, hayır. Yanlış anlamaya pek müsait bir yazı gibi gelmedi. Aklına, fikrine güvendiğim kişilere sordum. Bazıları mırın kırın etti, bazıları sorun yok dedi. Bir türlü işin içinden tam olarak çıkamadım. Ben mi kendimi iyi ifade edemedim? Yoksa bazıları yanlış anlamaya mı odaklanmış?"