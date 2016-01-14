Ahmet Hakan: Ben akademisyen olsam "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atmam

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasaklarının bir an önce son bulmasını talep eden 1128 akademisyenin “Bu suça ortak olmayacağız” başlığıyla yayımladığı bildiriye ilişkin olarak, "Bildirinin metni, olaylara yaklaşım biçimi, dili, üslubu çok sorunlu. Ben akademisyen olsam böyle bir bildiriye imza atmam" dedi.

"Bildiri 'Ortada bir sorun var, bu sorunun giderilmesi için devletin daha barışçıl adımlar atması gerekir' deseydi... Yine bildiri 'Ağır silahlar, tanklar, toplar devreye sokulmadan bu sorun çözülmelidir, ölümler son bulmalıdır” deseydi... Çok daha yapıcı bir tutum sergilemiş olurdu" diyen Ahmet Hakan, "Bildirinin içeriği sorunlu, dili sorunlu, üslubu sorunlu, bakış açısı sorunlu diye ortalığı velveleye vermeyi, 'hainler' diye bağırmayı, her türlü hakareti ortaya koymayı mazur mu göreceğiz?" diye sordu.

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