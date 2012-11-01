T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: BDP'lilerin o yemeğinde ben de vardım

Ahmet Hakan, BDP'lilerin katıldığı düğün yemeği fotoğrafını yeni gibi kullanan Yeni Akit gazetesini ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını eleştirdi

01 Kasım 2012 12:44

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Yeni Akit gazetesinin BDP'li milletvekillerinin Mardin'de Ahmet Türk'ün yeğeninin düğün yemeğindeki fotoğrafın, KCK ve PKK'lı tutuklu ve hükümlülerin açlık grevindeyken çekilmiş gibi kullanmasını eleştirdi. Hakan, 17 Temmuz'daki yemek için "Ben de oradaydım" dedi.

Gazeteci Ahmet Hakan, 17 Temmuz'da Mardin'de BDP'li milletvekilleri Selahattin Demirtaş, Ertuğrul Kürkçü, Ahmet Türk, Gültan Kışanak ve Prof. Büşra Ersanlı'nın da aralarında bulunduğu düğün yemeği fotoğrafını yeni gibi kullanan Yeni Akit gazetesini ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını eleştirdi.

Hakan, "Benim Mardin’de olduğum günlerde BDP’liler de toplu halde Mardin’deydi. Parti toplantıları varmış. Ahmet Türk’ten Selahattin Demirtaş’a, Gülten Kışanak’tan Ertuğrul Kürkçü’ye... Hepsi oradaydı. Mardin sokaklarında Sırrı Sakık’la karşılaştım. 'Bu akşam işin yoksa gel, seni bir Kürt düğününe götüreyim' dedi. Kabul ettim. Önce Ahmet Türk’ün Kızıltepe yakınlarındaki asırlık konağı 'Kasrı Kanco'ya gittik. Yüzü aşkın davetliyle ona yakın yer sofrasında pilavlı etli bir yemek yendi. Sonra da Ahmet Türk'ün yeğeninin düğün törenine gidildi. Tarih: 17 Temmuz" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın "17 Temmuz’da kebap yediler, elimizde fotoğrafları var" sözlerini de eleştiren Hakan, "BDP'lilerin açlık grevine gitmeyip gidenleri kutsamasını eleştirmek için ille de açlık grevinden üç ay önce yenmiş bir yemeği dile dolamak mı gerekiyor?" diye sordu. Hakan şöyle devam etti:

"Açlık greviyle ölüme giden insanların, açlık grevi yapmayanlar tarafından teşvik edilmesini dile dolamak için üç ay önce yenmiş bir yemeği 'suç unsuru' gibi anlatmak mı gerekiyor?

Hadi Akit tıynetine yakışanı yapıyor, peki Başbakan Erdoğan ne yapıyor?"

ETİKETLER

ahmet hakanmardinyeni akiterdoğanbaşbakanbdpyemekaçlık grevi

İlgili Haberler

Yeni Akit'teki bu fotoğraf açlık grevlerinden iki ay önce çekilmiş!

Yeni Akit, BDP'li milletvekillerinin üç ay önce yemek yerken çekilmiş fotoğrafını 'Biz kuzu kebabına siz ölüm orucuna' başlığıyla yayımladı...

Kışanak'tan Erdoğan'a 'kuzu kebap' yanıtı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık!

Kışanak, cezaevlerinde bazı tutuklu ve hükümlülerin açlık grevlerini bıraktığı ile ilgili haberlerin doğru olmadığını öne sürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24