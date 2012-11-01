Ahmet Hakan: BDP'lilerin o yemeğinde ben de vardım

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Yeni Akit gazetesinin BDP'li milletvekillerinin Mardin'de Ahmet Türk'ün yeğeninin düğün yemeğindeki fotoğrafın, KCK ve PKK'lı tutuklu ve hükümlülerin açlık grevindeyken çekilmiş gibi kullanmasını eleştirdi. Hakan, 17 Temmuz'daki yemek için "Ben de oradaydım" dedi.

Gazeteci Ahmet Hakan, 17 Temmuz'da Mardin'de BDP'li milletvekilleri Selahattin Demirtaş, Ertuğrul Kürkçü, Ahmet Türk, Gültan Kışanak ve Prof. Büşra Ersanlı'nın da aralarında bulunduğu düğün yemeği fotoğrafını yeni gibi kullanan Yeni Akit gazetesini ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını eleştirdi.

Hakan, "Benim Mardin’de olduğum günlerde BDP’liler de toplu halde Mardin’deydi. Parti toplantıları varmış. Ahmet Türk’ten Selahattin Demirtaş’a, Gülten Kışanak’tan Ertuğrul Kürkçü’ye... Hepsi oradaydı. Mardin sokaklarında Sırrı Sakık’la karşılaştım. 'Bu akşam işin yoksa gel, seni bir Kürt düğününe götüreyim' dedi. Kabul ettim. Önce Ahmet Türk’ün Kızıltepe yakınlarındaki asırlık konağı 'Kasrı Kanco'ya gittik. Yüzü aşkın davetliyle ona yakın yer sofrasında pilavlı etli bir yemek yendi. Sonra da Ahmet Türk'ün yeğeninin düğün törenine gidildi. Tarih: 17 Temmuz" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın "17 Temmuz’da kebap yediler, elimizde fotoğrafları var" sözlerini de eleştiren Hakan, "BDP'lilerin açlık grevine gitmeyip gidenleri kutsamasını eleştirmek için ille de açlık grevinden üç ay önce yenmiş bir yemeği dile dolamak mı gerekiyor?" diye sordu. Hakan şöyle devam etti:

"Açlık greviyle ölüme giden insanların, açlık grevi yapmayanlar tarafından teşvik edilmesini dile dolamak için üç ay önce yenmiş bir yemeği 'suç unsuru' gibi anlatmak mı gerekiyor?

Hadi Akit tıynetine yakışanı yapıyor, peki Başbakan Erdoğan ne yapıyor?"